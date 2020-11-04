Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде
Карина Казанцева
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В ДТП с автобусом в Великом Новгороде один человек погиб, еще 10 пострадали, пишет СК.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специалисты.
Ранее стало известно, что в Великом Новгороде произошло ДТП с участием автобуса, который влетел в здание местного университета.
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