МЧС назвало число пострадавших при столкновении автобуса с вузом в Великом Новгороде
Ника Пикекатлет
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В МЧС рассказали о ДТП в Великом Новгороде, де автобус влетел в здание местного вуза. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадали восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Всем им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, жертвой ДТП стал один человек.
Как уточнили в МЧС, в рейсовом автобусе находились 26 человек. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с проезжей части.
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