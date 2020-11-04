Все парковки Москвы станут бесплатными 4 ноября

Все уличные парковки в российской столице будут работать 4 ноября в бесплатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба московского дептранса в своем Telegram-канале.

«Четвертое ноября — День народного единства. В честь этого все парковки на улицах Москвы будут бесплатными — и те, что за 380 рублей в час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом парковки со шлагбаумом будут функционировать в обычном платном режиме.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Власти Москвы запретили проводить публичные мероприятия в эту дату из-за распространения коронавируса.

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