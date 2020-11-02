Больной с COVID-19 скончался после опрокидывания «скорой» при ДТП в Рязани

Пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался после столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Рязани, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В результате аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля, фельдшер скорой помощи и 44-летний пациент, которого доставляли в стационар, рассказали в пресс-службе. Пациент впоследствии скончался по дороге в больницу.

По данным местных средств массовой информации, из-за столкновения машина скорой помощи перевернулась.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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