Движение на трассе «Каспий» под Рязанью восстановлено
В Рязанской области восстановили движение транспорта на автотрассе «Каспий», прерванное из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.
«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое», — сказал он.
Замминистра добавил, что железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось.
Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.
Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.
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