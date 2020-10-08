Движение на трассе «Каспий» под Рязанью восстановлено

В Рязанской области восстановили движение транспорта на автотрассе «Каспий», прерванное из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое», — сказал он.

Замминистра добавил, что железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали больше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. По последним данным, при пожаре пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы.

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