В Ростовской области закрыли участок автодороги из-за задымления от лесного пожара

В Ростовской области закрыли участок автодороги «Шахты - Цимлянск - Суровикино» из-за задымления от лесного пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

Речь идет о участке со 135-го по 142-й километр дороги «Шахты - Цимлянск - Суровикино» в Цимлянском районе. Там возле проезжей части горит лес.

«В связи с сильным задымлением и скоплением спецтехники данный участок автодороги закрыт для проезда. Инспекторы осуществляют отвод транспорта», — сказал представитель ведомства.

Автомобилистам предлагают объехать дорогу через станицу Камышевскую, Лозновскую и хутор Лозной.

30 сентября в Ростовской области возникло 234 природных пожара, что является беспрецедентным для региона. По состоянию на 1 октября наиболее сложная обстановка остается в Цимлянском районе, где горит лес на площади более 300 га. Также в области сохраняется ветер с порывами до 25 м/с.

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