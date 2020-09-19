Мужчина сгорел в салоне захлопнувшейся Tesla

В штате Южная Каролина американец скончался из-за полученных травм во время пожара в машине Tesla. Об этом сообщает Washington Post.

Как уточнили СМИ, машину, на которой передвигался мужчина, он взял в аренду.

Во время езды американец потерял управление, после чего произошло столкновение с пальмой. Это вызвало возгорание аккумулятора Tesla.

Однако мужчина не смог выбраться из салона, несмотря на попытки прохожих помочь, и скончался от полученных ожогов. Причиной закрытия дверей машины стала конструктивная особенность модели автомобиля, которая дает возможность открывать его при помощи электроники, а не механически.

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