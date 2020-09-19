Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП на Украине
Анна Светлова
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В результате столкновения автомобиля и микроавтобуса в Черновицкой области Украины один человек погиб, 12 пострадали. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужба по ЧС.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 19 сентября, вблизи села Недобоевцы Хотинского района.
Отмечается, что пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализировали.
На место происшествия от Госслужбы по ЧС прибыли шесть человек личного состава и две единицы техники.
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