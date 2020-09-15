Среди погибших в ДТП в Удмуртии трое несовершеннолетних

Трое детей стали жертвами ДТП с тремя автомобилями на трассе в Удмуртии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии столкнулись «Камаз» и легковая машина, в результате чего погибли шесть человек, находящихся в легковой машине.

«По уточненным данным, среди погибших трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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