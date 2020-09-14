Пиво стало причиной перекрытия движения на трассе в Ростовской области
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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовика, которые осуществлял перевозку пива. Об этом сообщает РЕН.
В районе села Самарское у транспортного средства лопнуло колесо, после чего автомобиль столкнулся с бетонным ограждением. В результате у фуры открылся грузовой отсек, откуда выпали ящики с пивом.
В ходе ДТП повреждения также получила еще одна машина. Пострадавших в аварии нет. В ГИБДД уточнили, что после произошедшего на трассе выстроилась 30-километровая пробка.
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