Минтранс подтвердил, что проезд в транспорте станет бесплатным

В Министерстве транспорта подтвердили, что к 2035 году проезд в общественном транспорте станет бесплатным, пишет РИА «Новости».

Минтранс уже подготовил соответствующий проект транспортной стратегии и направил его в правительство для утверждения. Кабмин одобрил инициативу и направил ее на доработку.

«Проект транспортный стратегии содержал в себе предложения о внедрении механизма «пользователь платит», предусматривающего переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях», — пояснили в ведомстве.

Министерство сейчас дорабатывает проект с учетом национальных целей, социально-экономического прогноза и корректировки национальных проектов.

Так ведомство хочет стимулировать россиян пересесть на велосипеды и самокаты. Также Минтранс планирует развивать метро и рельсовый транспорт.

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