Жертвой ДТП с участием восьми автомобилей в Ингушетии стал один человек

В Ингушетии столкнулись восемь автомобилей, в результате чего погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщил источник, массовое ДТП случилось на федеральной трассе «Кавказ».

По словам собеседника агентства, один из пострадавших умер от полученных травм, других раненых отвезли в республиканскую больницу.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.

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