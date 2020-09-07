Жертвой ДТП с участием восьми автомобилей в Ингушетии стал один человек
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В Ингушетии столкнулись восемь автомобилей, в результате чего погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщил источник, массовое ДТП случилось на федеральной трассе «Кавказ».
По словам собеседника агентства, один из пострадавших умер от полученных травм, других раненых отвезли в республиканскую больницу.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Причины произошедшего выясняются.
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