Россияне могут зарегистрировать автомобили в МФЦ

Постановление правительства России, разрешающее регистрацию автомобилей в многофункциональных центрах, вступает в силу 29 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россияне смогут зарегистрировать транспортное средство в МФЦ, имеющих необходимую инфраструктуру для работы с автомобилистами. По данным Госавтоинспекции, постановление предусматривает размещение сотрудников инспекции в МФЦ.

Новые правила позволят сделать процедуру государственной регистрации автомобиля проще и сэкономить время владельцам авто.

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