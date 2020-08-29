Россияне могут зарегистрировать автомобили в МФЦ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Постановление правительства России, разрешающее регистрацию автомобилей в многофункциональных центрах, вступает в силу 29 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Россияне смогут зарегистрировать транспортное средство в МФЦ, имеющих необходимую инфраструктуру для работы с автомобилистами. По данным Госавтоинспекции, постановление предусматривает размещение сотрудников инспекции в МФЦ.
Новые правила позволят сделать процедуру государственной регистрации автомобиля проще и сэкономить время владельцам авто.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В объезд ГИБДД: регистрацию автомобилей разрешили в МФЦ