Член КС Белоруссии попал в ДТП с участниками автопробега за Лукашенко

Член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский попал в ДТП с участниками автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам Рымашевского, на его машине был изображен герб, используемый белорусской оппозицией. Другие участники ДТП ехали с красно-зелеными флагами.

«Меня подрезали, произошла авария. После того, как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали», — рассказал Рымашевский.

ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат.

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