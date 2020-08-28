Член КС Белоруссии попал в ДТП с участниками автопробега за Лукашенко
Член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский попал в ДТП с участниками автопробега в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Об этом он сообщил РИА «Новости».
По словам Рымашевского, на его машине был изображен герб, используемый белорусской оппозицией. Другие участники ДТП ехали с красно-зелеными флагами.
«Меня подрезали, произошла авария. После того, как мы вышли из машин, эти люди начали мне угрожать. Я не пострадал, подушки безопасности сработали, но моя машина разбита, восстановлению не подлежит. Фактически меня с двух сторон зажали», — рассказал Рымашевский.
ДТП произошло на 49-м километре внутреннего кольца, не доезжая Куропат.
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