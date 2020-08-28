Автомобиль замминистра обороны попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль заместителя министра обороны РФ, личность которого не уточняется, попал в ДТП в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что во время ДТП один из автомобилей наехал на женщину с коляской. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД.