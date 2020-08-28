Вертолет Ми-8 вылетел на место крупного ДТП с двумя микроавтобусами в Якутии

Вертолет Ми-8 со спасателями и медработниками вылетел из Якутска на место крупного ДТП, где столкнулись два микроавтобуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

На место происшествия вылетел вертолет Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками, сообщили ведомстве.

Ранее стало известно, что на автодороге «Колыма» в Якутии столкнулись два микроавтобуса. В результате погиб один человек, пострадали 13 человек, в том числе четыре ребенка. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

СК и прокуратура начали проверки по данному факту.

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