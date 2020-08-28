Три человека погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой в Приморье

В Черниговском районе Приморского края микроавтобус столкнулся с КАМАЗом на встречной полосе, в результате чего погибли три человека, еще два получили травмы, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Как стало известно, авария произошла на 592 км трассы «Уссури» Хабаровск - Владивосток.

«По предварительным данным, при движении со стороны Хабаровска в направлении города Владивостока, водитель автомобиля Toyota Town Ace не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем КАМАЗ», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшие и пострадавшие находились в салоне минивэна. Травмированных пассажиров уже отвезли в больницу.

По факту аварии осуществляется проверка.

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