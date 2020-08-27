Женщину зажало между остановкой и автомобилем после ДТП в Петербурге

Два автомобиля столкнулись в Санкт-Петербурге, в результате чего один из них врезался в автобусную остановку и сбил 60-летнюю женщину, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что авария произошла во время разворота одной из машин. 23-летний водитель Toyota не уступил дорогу 36-летнему водителю Volkswagen Polo, после чего автомобиль отлетел в остановку, где стояла пожилая женщина.

В результате происшествия пенсионерка оказалась зажатой между машиной и конструкцией остановки. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Правоохранительные органы начали проверку случившегося.

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