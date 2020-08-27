Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих объявил об открытии трассы «Таврида». Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что по трассе уже проехался президент России Владимир Путин.

Глава ведомства добавил, что построенная дорога «заслуживает высокой оценки».

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида», — сказал Дитрих.

Трасса «Таврида» будет иметь протяженность от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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