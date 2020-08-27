«Известия»: Минтранс хочет ввести реестр с рейтингом перевозчиков

Министерство транспорта России планирует создать реестр с рейтингом компаний, осуществляющих коммерческие грузовые или пассажирские перевозки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документацию ведомства.

Одна из задач данного реестра — обеспечение технической исправности и эксплуатационной готовности транспорта. Создание рейтинга будет мотивировать компании поддерживать высокий уровень стандартов обслуживания клиентов, а потребители смогут делать осознанный выбор транспортного оператора, считают в Минтрансе.

Сегодня остро стоит вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при организации коммерческих автоперевозок, отметили в ведомстве. В частности, несоблюдение установленных правил безопасности, износ подвижного состава, а также присутствие на регулярных маршрутах нелегальных перевозчиков.

Предлагаемые решения будут исполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется до 2024 года. Его цели: снижение мест концентрации ДТП и смертности в авариях, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям.

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