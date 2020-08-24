Лукашенко одобрил соглашение с Россией о взаимном признании нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта соглашения с Россией о нарушениях в области дорожного движения, сообщает «БелТА».

Проект предусматривает взаимное признание и исполнение решений о нарушениях правил дорожного движения, указано в сообщении.

Проект одобрен как основа для переговоров, вести которые будет белорусское министерство внутренних дел, оно же уполномочено на подписание соглашения.