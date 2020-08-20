Под Архангельском мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть ДТП

В Архангельской области мужчина выдумал угон машины, чтобы избежать административного наказания за вождение в нетрезвом состоянии, пишет пресс-служба УМВД по области.

До этого в полицию обратился мужчина, заявив, что его машину повредил пьяный водитель, который скрылся с места аварии.

Правоохранители разыскали автомобиль, уехавший с ДТП. Его владелец сказал, что не мог находиться за рулем, потому что его машину якобы угнали.

После проверки полицейские выяснили, что пьяный водитель придумал угон, чтобы избежать ответственности. Теперь мужчина может лишиться свободы на два года за заведомо ложный донос о преступлении.

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