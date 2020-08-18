Три человека погибли в ДТП под Рязанью

Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗ в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

ДТП произошло около 06.25 мск 18 августа на 257-м километре автодороги Р22 Каспий, в Скопинском районе.

Водитель Mazda CX-5 являлся жителем Волгограда, он направлялся со стороны города Тамбова в направлении города Москвы. Погиб он и двое пассажиров — 28-летняя женщина и двухлетний мальчик.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства трагедии.

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