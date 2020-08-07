В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минфин письмо с предложением отменить транспортный налог для владельцев отечественных автомобилей с малым объемом двигателей, сообщает РИА «Новости».
«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — предложил депутат.
По мнению Власова, отмена налога станет небольшой мерой в поддержке граждан и значительной — для российского автопрома.
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