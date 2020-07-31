Число погибших в ДТП в Крыму выросло до 9

Число жертв ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму выросло до 9 человек, в больнице скончался мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди пострадавших оказалась беременная девушка 18 лет, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Известно, что в результате столкновения автомобилей на трассе «Таврида» девять человек скончались и девять получили ранения.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик.

Следователи начали проверку.

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