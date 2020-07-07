МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, бланк водительского удостоверения планируют дополнить надписью DRIVING LICENCE. В свидетельстве о регистрации машины теперь нужно будет указать сведения о мощности двигателя.

В ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу «Особые отметки», а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам.

В МВД заявили, что изменят эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.

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