В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием такси и грузовика
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Воскресенском районе Московской области произошло смертельное ДТП с участием такси и грузовика. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на 262 км автодороги А-108 «МБК». Водитель такси пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение машины с грузовиком.
В результате ДТП водитель и пассажир такси скончались на месте.
На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек в Омске
— В Москве такси сбило женщину
— Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы