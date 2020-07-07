В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием такси и грузовика

В Воскресенском районе Московской области произошло смертельное ДТП с участием такси и грузовика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 262 км автодороги А-108 «МБК». Водитель такси пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение машины с грузовиком.

В результате ДТП водитель и пассажир такси скончались на месте.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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