Полицейский погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Скончался полицейский, который находился в машине, в которую врезался после столкновения с отбойником автомобиль «Москвич», передает РЕН ТВ.

Авария произошла на северо-западе Москвы в районе улицы Мневники 29 июня. Машина пересекла четыре полосы, врезалась в отбойник, после чего ее отбросило на патрульный автомобиль Росгвардии.

В результате случившегося полицейскому оторвало руку, и он получил травму головы. Медики пытались спасти его, однако мужчина умер в больнице через несколько часов.

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