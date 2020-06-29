Полицейский погиб в ДТП на северо-западе Москвы
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Скончался полицейский, который находился в машине, в которую врезался после столкновения с отбойником автомобиль «Москвич», передает РЕН ТВ.
Авария произошла на северо-западе Москвы в районе улицы Мневники 29 июня. Машина пересекла четыре полосы, врезалась в отбойник, после чего ее отбросило на патрульный автомобиль Росгвардии.
В результате случившегося полицейскому оторвало руку, и он получил травму головы. Медики пытались спасти его, однако мужчина умер в больнице через несколько часов.
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