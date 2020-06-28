Трактор наехал на полицейскую машину на месте незаконного слива отходов в Норильске

Полиция начала проверку по факту наезда трактора на служебную машину правоохранителей вблизи места незаконного слива отходов с фабрики в тундру вблизи Норильска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на полицейский автомобиль. Отмечается, что пострадавших нет.

В пресс-службе рассказали, что авария произошла, когда правоохранители прибыли на место слива отходов, проверяя информацию местного жителя.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по данным о перекачке стоков в тундру с обогатительной фабрики в Норильске.

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