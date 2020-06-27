Поезд насмерть сбил ребенка в Тамбовской области

Несовершеннолетняя девочка погибла под колесами пассажирского поезда в Тамбовской области, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По предварительной информации, пассажирский поезд «Астрахань – Санкт-Петербург» сбил девочку 2005 года рождения, ребенок погиб. Инцидент произошел на перегоне станций «Рада – Цена».

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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