На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
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На Хорошевском шоссе в Москве произошел провал грунта. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в Twitter.
«На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части», — говорится в твите.
На данный момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы и экипаж дорожного патруля.
В ЦОДД просят водителей заранее строить маршрут с учетом ограничений.