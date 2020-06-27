На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

На Хорошевском шоссе в Москве произошел провал грунта. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в Twitter.

«На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части», — говорится в твите.

На данный момент перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы и экипаж дорожного патруля.

В ЦОДД просят водителей заранее строить маршрут с учетом ограничений.