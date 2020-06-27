Три человека погибли при ДТП в Иркутской области

Три человека погибли, один пострадал при аварии в Иркутской области в Заларинском районе. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1 642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов около пяти часов утра по местному времени.

«Автомобиль Honda Civik выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Погибли водитель и пассажир Honda, мужчины 24 и 23 лет, а также водитель Renault, мужчина 34 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один человек, 36-летний пассажир Renault получил различные травмы.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские не исключают, что водитель Honda мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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