Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве
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Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.
Площадь возгорания составила 3 кв.м., на данный момент оно ликвидировано, отметили в МЧС. Там добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
После инцидента перекрыты две полосы дороги, движение затруднено.
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