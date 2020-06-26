Легковой автомобиль загорелся на проспекте Вернадского в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС России.

Площадь возгорания составила 3 кв.м., на данный момент оно ликвидировано, отметили в МЧС. Там добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

После инцидента перекрыты две полосы дороги, движение затруднено.

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