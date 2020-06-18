В Москве таксисты будут дезинфицировать машину после каждой поездки, о соответствующем приказе написал московский дептранс в Telegram.

«Все перевозчики обязаны: проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа», — сообщил дептранс.

Также таксисты обязаны ежедневно мыть машины на специальных пунктах дезинфекции. Кроме того, компании должны обеспечить водителей масками и перчатками, а также ежедневно измерять температуру работникам.

Отмечается, что меры предпринимаются из-за смягчения ограничений по коронавирусу в столице.

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