Каршеринг возобновит работу в Ленобласти
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Службы каршеринга возобновляют работу в Ленобласти. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому работа каршеринга возобновляется с понедельника, 15 июня.
Так, автомобили можно будет арендовать на короткий срок. Кроме того, обязательным условием возобновления работы является ежедневная дезинфекция транспортных средств.
В Ленинградской области также разрешено проведение и посещение ярмарок с обязательным ношением защитных масок.
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