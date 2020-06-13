Каршеринг возобновит работу в Ленобласти

Службы каршеринга возобновляют работу в Ленобласти. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому работа каршеринга возобновляется с понедельника, 15 июня.

Так, автомобили можно будет арендовать на короткий срок. Кроме того, обязательным условием возобновления работы является ежедневная дезинфекция транспортных средств.

В Ленинградской области также разрешено проведение и посещение ярмарок с обязательным ношением защитных масок.

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