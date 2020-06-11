Пятилетняя девочка погибла под колесами «Камаза» в Оренбургской области

Грузовой автомобиль «Камаз» насмерть сбил пятилетнюю девочку на велосипеде в Соль-Илецке Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального управления МВД России.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте, указано в сообщении.

По данным МВД, «Камазом» управлял 53-летний местный житель. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трое погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском

— Ребенок погиб в ДТП под Тулой

— Ребенок погиб в ДТП под Саратовом