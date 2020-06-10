В Москве зафиксированы девятибалльные пробки впервые после отмены карантина

Загруженность московских дорог 10 июня возросла до 9 баллов впервые после отмены мер по коронавирусу в столице. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение автомобилей наиболее затруднено по Садовому кольцу и отдельным участкам Третьего транспортного кольца.

Также сильные пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Ленинградском проспекте и проспекте Мира, а также ряде других направлений.

10 июня в Москве прошли сильные ливни с грозами, температура воздуха достигала 30°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Москву обрушился ливень после нескольких дней жары