Движение на внутренней стороне ТТК на юге Москвы ограничено из-за ДТП
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Автомобильное движение на внутренней части Третьего транспортного кольца на юге Москвы было ограничено в связи с произошедшей аварией. Об этом говорится в Twitter Московского транспорта.
Уточняется, что авария произошла недалеко от дома 22 по Автозаводской улице.
«Движение ограничено из-за ДТП», — говорится в публикации.
Подробности произошедшей аварии не приводятся. Также нет данных о пострадавших.
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