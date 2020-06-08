Движение на внутренней стороне ТТК на юге Москвы ограничено из-за ДТП

Автомобильное движение на внутренней части Третьего транспортного кольца на юге Москвы было ограничено в связи с произошедшей аварией. Об этом говорится в Twitter Московского транспорта.

Уточняется, что авария произошла недалеко от дома 22 по Автозаводской улице.

«Движение ограничено из-за ДТП», — говорится в публикации.

Подробности произошедшей аварии не приводятся. Также нет данных о пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Лефортовском тоннеле в Москве случилось ДТП с участием нескольких авто

— На МКАД в Москве столкнулись такси, «Газель» и бензовоз

— Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы