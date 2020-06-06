В Ингушетии более 20 человек пострадали при лобовом столкновении автобусов
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В Ингушетии в результате лобового столкновения двух автобусов оказались ранены более 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На федеральной трассе столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек, они доставлены в больницу », — сказал собеседник агентства.
О состоянии пострадавших в настоящее время не сообщается.
На месте аварии работает полиция.
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