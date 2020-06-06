Автомобиль врезался в ограждение на пешеходной зоне в центре Москвы

В центре Москвы произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает ТАСС.

Так автомобиль на скорости столкнулся с ограждением на пешеходной зоне. Инцидент произошел на Арбатской площади.

В ГУ МВД рассказали агентству, что в результате инцидента пострадавших нет.

Правоохранительные органы работают на месте ДТП, выясняются обстоятельства инцидента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На МКАД в Москве столкнулись такси, «Газель» и бензовоз

— Московские полицейские ищут сбежавшего виновника крупной аварии на Садовом кольце

— Три человека пострадали из-за столкновения нескольких такси в столице