В Иванове пьяный водитель сбил четырех человек

В Иванове пьяный водитель сбил женщину с младенцем, мужчину и семилетнюю девочку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Женщину и девочку доставили в больницу, мужчине и младенцу оказали помощь на месте.

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