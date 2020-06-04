В Иванове пьяный водитель сбил четырех человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Иванове пьяный водитель сбил женщину с младенцем, мужчину и семилетнюю девочку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Сбил маму, которая катила впереди себя коляску с ребенком 2019 года рождения, семилетнюю девочку и мужчину», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив пешеходов. Женщину и девочку доставили в больницу, мужчине и младенцу оказали помощь на месте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области
— В Подмосковье водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП