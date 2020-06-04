В Югре опрокинулся автобус с вахтовиками

Автобус с вахтовиками опрокинулся на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Он уведомил, что по предварительной информации ДТП произошло на 237-м км трассы Лянтор — Карымкары, в аварии пострадали четыре человека.

«Автобус ГАЗ вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся», — сказал собеседник агентства.

Представитель УМВД добавил, что в данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших, возможно, будет использована санитарная авиация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом