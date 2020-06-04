В Югре опрокинулся автобус с вахтовиками
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Автобус с вахтовиками опрокинулся на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.
Он уведомил, что по предварительной информации ДТП произошло на 237-м км трассы Лянтор — Карымкары, в аварии пострадали четыре человека.
«Автобус ГАЗ вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся», — сказал собеседник агентства.
Представитель УМВД добавил, что в данный момент решается вопрос о госпитализации пострадавших, возможно, будет использована санитарная авиация.
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