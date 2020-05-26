В Москве арендовали порядка 1,5 тыс. машин каршеринга 25 мая

Во вторник, 26 мая, в первый день работы каршеринга в Москве было арендовано порядка 1,5 тысяч машин сервиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по транспорту Максима Ликсутова.

По его словам, в этот день возобновили свои работы четыре оператора с общим парком более 30 тысяч автомобилей.

Отмечается, что больше всего услугой каршеринга воспользовались жители Таганского и Тверского районов, а также Люблино и Куркино.

Ликсутов также пояснил, что сейчас в Москве каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней.

После завершения аренды автомобиль отправляется на полную дезинфекцию строго в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

По данным на 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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