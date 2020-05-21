В Москве призвали водителей и пешеходов быть осторожными из-за снега

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дороге из-за дождя и мокрого снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Москве.

«По информации Гидрометцентра России, до конца дня ожидается дождь, местами сильный, возможен мокрый снег», — заявили в пресс-службе.

Так, автомобилистам стоит выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров. Осторожными следует быть и пешеходам.

Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о сильных дождях и мокром снеге в отдельных районах Москвы и Подмосковья с ночи 20 мая и до конца суток 21 мая.

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