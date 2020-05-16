ЦОДД призывает москвичей к осторожности из-за сильного ветра

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает жителей города к осторожности из-за усиления ветра, сообщается на странице центра в Twitter.

По данным ведомства, 16 и 17 мая в Москве ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Кроме того, ЦОДД призывает москвичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

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