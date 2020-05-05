Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство «Прайм».
Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре. Речь идет о выбрасывании мусора или содержании машин, которые превратились в «недвижимость», поскольку их не используют. Юридические лица в таком случае будут оштрафованы на 35 тыс. рублей.
Также наказывать начнут за парковку на газоне, детских и спортивных площадках, а также за мойку в неположенных местах. Физлиц также будут штрафовать на 5 тыс. рублей, а юрлиц — на 35 тыс. рублей.
Управление автомобилем в нетрезвом виде обойдется в 30 тыс. рублей или будет взиматься в виде залога за задержанный автомобиль. Такое же наказание ждет за отказ от медосвидетельствования.
Васильев заключил, что в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей.
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