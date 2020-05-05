Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство «Прайм».

Так, автовладельцы будут должны заплатить 5 тыс. рублей за нанесение ущерба городской инфраструктуре. Речь идет о выбрасывании мусора или содержании машин, которые превратились в «недвижимость», поскольку их не используют. Юридические лица в таком случае будут оштрафованы на 35 тыс. рублей.

Также наказывать начнут за парковку на газоне, детских и спортивных площадках, а также за мойку в неположенных местах. Физлиц также будут штрафовать на 5 тыс. рублей, а юрлиц — на 35 тыс. рублей.

Управление автомобилем в нетрезвом виде обойдется в 30 тыс. рублей или будет взиматься в виде залога за задержанный автомобиль. Такое же наказание ждет за отказ от медосвидетельствования.

Васильев заключил, что в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей.

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