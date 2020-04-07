В Смоленске бродячие псы «разобрали» иномарку, чтобы достать кота

В Смоленске стая бродячих собак повредила автомобиль, пытаясь достать спрятавшегося под ним кота, сообщают пользователи «ВКонтакте».

Ночью 6 апреля стая из 8 крупных псов пришла во двор, где загнала дворового кота в двигательный отсек припаркованного автомобиля. В попытке извлечь кота собаки сильно повредили транспортное средство.

По словам очевидца, передняя часть автомобиля» была практически уничтожена».

«Отгрызли крыло (пластик), оторвали с корнем подкрылок. Когда я выбежал с трубой, чтобы разогнать стаю, они уже начинали приниматься за бампер, капот и второе крыло. Одна из собак залезла под машину и пыталась оторвать защиту двигателя (тоже пластик)», — написал один из местных жителей.

В итоге ему удалось отогнать собак «слегка попинав», однако они, по его словам, возвращались еще три раза.

Хозяин автомобиля, узнав о случившемся, был «в шоке», рассказал свидетель. Полиция составила протокол. Свидетель попросил найти «злоумышленников».

Кот в результате инцидента невредим, его жизни ничто не угрожает, однако он решил уйти подальше от неблагополучного места.

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