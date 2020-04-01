Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

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Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.

Данную меру рассмотрят в Мосгордуме.

В случае одобрения, соответствующие поправки внесут в КоАП. В него предлагают добавить статью о нарушении требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города.

Нарушителям статьи будет грозить административная ответственность в виде штрафа в размере 4 тыс. руб., а за повторное нарушение — 5 тыс. руб.

Уточняется, что с данной инициативой выступил депутат Кирилл Щитов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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