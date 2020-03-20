Москвичи стали меньше пользоваться транспортом из-за коронавируса
Москвичи стали меньше ездить на всех видах транспорта из-за коронавируса, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
Пассажиропоток в метро и МЦК уменьшился на треть. Причем студентов и школьников стало меньше на 60%. На наземных видах транспорта ездят реже на 24%, в электричках, на такси и каршеринге — от 10 до 15%, на личных машинах — на 5%.
Сейчас жители столицы чаще ездят в торговые центры, а такси стали использоваться для доставки товаров.
Количество аварий тоже сократилось почти на 10%.
Из-за коронавируса некоторые компании перевели сотрудников на удаленку. Многие москвичи самоизолируются и стараются меньше выходить из дома.
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