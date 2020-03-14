На МКАД в Москве столкнулись 11 автомобилей
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Вечером в субботу, 14 марта, на 81 километре МКАД в Москве случилось несколько аварий с участием 11 автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Как стало известно, «несколько мелких ДТП» произошли на 81 км внешней стороны МКАД.
«В общей сложности 11 машин. Без пострадавших», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что движение трансопрта на указанном участке дороги затруднено.
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